Pronostici Conference League | la schedina degli ottavi di ritorno | la Fiorentina si conferma?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Non solo idi Europa, si giocano anche le partite didi finale di. In campo una squadra italiana, la, dopo il successo in trasferta contro il Maccabi Haifa con il punteggio di 3-4. Nella prima fascia di gare in campo anche Fenerbahce-Royale Union, Paok-Dinamo Zagabria e Plzen-Servette. In serata occhi puntati sul match Aston Villa-Ajax, due squadre in grado di regalare spettacolo. A completare il tabellone Brugge-Molde, Lille-Sturm Graz e Tel Aviv-Olympiakos. Ecco ididi CalcioWeb. Analisi e approfondimenti sulle partite di...