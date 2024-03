Promozione Lo United si arrende contro la capolista

(Di giovedì 14 marzo 2024)carpi 0 bibbiano 2CARPI: Lusetti, Paramatti (85’ Artioli), Vezzani, Prandi (66’ Cometti), Bulgarelli, Ceci, Romani (66’ D’Elia), Garlappi, Jocic, Assouan, Elatachi. A disp.: Guzzinati, Cecchetto, Chakir, Mebelli, Gianasi, De Marino. All. Borghi. BIBBIANO: Carpi, Lucchini, Ravanetti, Galassi, Errigo, Macca, Bassissi (80’ Riccardi), Benassi, Messori, Cilloni (68’ Finocchio, 75’ Carlini), Borges (87’ Rozzi). A disp.: Vergalli, Rota, Caffarra, Meluzzi, Rozzi. All. Tedeschi. Arbitro: Rossi di Cesena Reti: 53’ Cilloni, 55’ Galassi Note: ammoniti Lucchini. Nel recupero dilaBibbiano batte loCarpi. Al 53’ rimessa di Macca e Cilloni segna con un gran tiro. Al 55’ Lusetti para su Messori e in tap in Galassi fa 2-0. Recuperi. In...

