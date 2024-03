Promozione - La storia Castelnuovo | Lorenzo Biagioni | 255 presenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una settimana importante dal punto di vista sportivo per il centrocampista del, classe 1994, trent’anni il prossimo 9 novembre, che con 255con la maglia gialloblu in campionato, si è posizionato nella top ten, cioè nella classifica dei primi dieci giocatori deldi tutti i tempi, con ben 102 anni di gloriosacalcistica., di Barga, è cresciuto calcisticamente nele lì è sempre stato nel ruolo di centrocampista arretrato, gran combattente come pochi in mezzo al campo ed eccezionale nel recuperare palloni agli avversari. La sua presenza in gara è sempre fondamentale e, nelle poche volte che è mancato, per infortunio o giornate di squalifica, chi ...