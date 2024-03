Promozione | domenica appuntamento in casa dei fiorentini Per la Sansovino è questa la settimana più lunga Scontro diretto con l’Affrico | serve solo vincere

(Di giovedì 14 marzo 2024) AREZZO È iniziata lapiùper ladi Enrico Testini. Lapiù calda e impegnativa forse, alla luce di cosa recita la classifica e della posta in palio che(ore 15) attende la società di Alessandro Iacomoni indella capolista Affrico.scorsa laè caduta incontro la Settignanese per 2-1. E dire che i savinesi erano passati in vantaggio per 1-0 grazie ad un autogol salvo poi farsi rimontare. Una sconfitta pesante proprio mentretornava avista l’impraticabilità del campo di Subbiano. Tradotto, la classifica adesso vedea 53 punti con una gara in meno rispetto alla...

In palio la leadership del campionato. Da non perdersi nelle gare del sabato Portuali – S.Orso. Al Marina, Biagio Nazzaro, Barbara Monserra e Castelfrettese serve battere un colpo forte Vallesina , ... (vallesina.tv)

Per la Baldaccio Bruni è la settimana dell’appuntamento con la storia. Al Saverio Zanchi domenica è atteso il Siena , capolista in Eccellenza che potrebbe raggiungere la matematica certezza della ... (sport.quotidiano)

Eccellenza, domenica si gioca allo Zanchi con almeno 150 tifosi bianconeri. Il Siena sogna la Promozione in D ad Anghiari. Baldolini e i suoi ragazzi vogliono rovinare la festa: Per la Baldaccio Bruni è la settimana dell’appuntamento con la storia. Al Saverio Zanchi domenica è atteso il Siena, capolista in Eccellenza che potrebbe raggiungere la matematica certezza della promo ...msn

Siracusa, -3 di penalità. Il pres. ai tifosi: "Niente più ripescaggio in C. Vergognatevi": Come noto, nei giorni scorsi è stata riscritta la classifica del Girone I di Serie C, che vede la capolista Trapani sempre più lanciata.tuttomercatoweb

Eccellenza, San Teodoro-Tempio si gioca in anticipo: L'Eccellenza avrà poi due settimane e mezzo di sosta, riprendendo mercoledì 3 aprile, con due anticipi: Taloro Gavoi-Villasimius sabato 23 alle 15, Carbonia-Ghilarza domenica 24 alla stessa ora.unionesarda