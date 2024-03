Professore di Pavia violenta un’alunna di 12 anni | la condanna in Cassazione | “Dopo gli abusi lei ha sviluppato una grave anoressia”

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Corte diha confermato lanei confronti di unche hato sessualmente in più occasionidi 12, facendo insorgere in lei pesantissimi disagi psicologici e gravi disturbi alimentari. Glierano avvenuti atra il maggio del 2019 e il gennaio del 2021. La ragazzina era una studentessa dell'istituto dove l'uomo insegnava italiano. Il docente, di 36, era agli arresti domiciliari dal 2021 e ora dovrà scontare nel carcere di Torre del Gallo la parte restante di una pena di 7di reclusione. Mercoledì 13 marzo gli agenti della squadra mobile dihanno l’uomo nell’istituto penitenziario. La denuncia era stata presentata dai ...

