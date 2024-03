Prodi a Conte | se volete vincere mettetevi d' accordo

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – La risposta ?non è nel libro di Ainis ma nel cervello di Conte ? Se volete vincere mettevi d’accordo, se volete perdere continuate cosi?. Così Romano Prodi alla ... (calcioweb.eu)

In politica c’è una regola aurea: se vinci non devi esagerare, se perdi devi saper perdere. Purtroppo la sinistra l’ha violata in un senso e pure nell’altro. Prima ha fatto passare una vittoria ... (secoloditalia)