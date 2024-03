Processore e RAM del Samsung Galaxy S25 più veloci di iPhone 16 Pro

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Per la prima volta dopo anni, lo smartphone di punta del colosso di Seul potrebbe essere più veloce dell’concorrente. Se si crede ad alcuni rapporti, ilS25, il cui rilascio è previsto per l’inizio del prossimo anno, potrebbe avere uned una RAM piùdell’16 Pro. Secondo quanto riportato da “SamMobile“,Electronics e SK Hynix stanno accelerando la produzione di massa di DRAM LPDDR6 per ottenere un vantaggio nel settore basato sull’intelligenza artificiale. Questa RAM di nuova generazione offre una larghezza di banda dati notevolmente maggiore, necessaria per un’elaborazione più rapida delle attività AI sul dispositivo. Si prevede che il Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), l’organizzazione ...