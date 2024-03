“Problemi di salute | tutto annullato” Giovanni Allevi | brutte notizie | costretto a dare l’annuncio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ancora “di” per. Il compositore dopo quasi due anni dalla scoperta del mieloma, è tornato a suonare come visto anche all’ultimo Festival di Sanremo dove nel corso della seconda serata aveva annunciato un nuovo inizio. “All’improvviso mi è crollato, non suono più un piano da due anni davanti al pubblico – aveva detto in quell’occasione – A Vienna il dolore della schiena era talmente forte che dall’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima”. “Ho perso il mio lavoro, i capelli, le certezze, ma non la speranza, era come se il dolore mi porgesse degli inaspettati doni”, aveva aggiunto parlando di uno in particolare: liberarsi del giudizio degli altri. E così sul palco dell’Ariston, lui che dei suoi folti capelli ...