«Problemi di salute» per Giovanni Allevi | rinviato il concerto a Taranto

(Di giovedì 14 marzo 2024)non si esibirà avenerdì 15 marzo. Ilera previsto al Teatro Orfeo alle ore 21 ma gli organizzatori hanno dovuto rinviarlo «a causa dididell’artista» al prossimo 30 aprile. Il pianista e compositore è tornato a esibirsi dal vivo nei teatri di tutta Italia dallo scorso febbraio. E nell’ultima edizione del Festival di Sanremo aveva raccontato cosa significava per lui tornare a fare musica dopo l’allontanamento forzato dal pianoforte a causa della malattia per quasi due anni. «All’improvviso mi è crollato tutto», ha raccontato all’Ariston, «nell’ultimoa Vienna il dolore alla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Poi è ...

