Probabili formazioni Empoli-Bologna | ventinovesima giornata Serie A 2023 2024

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ledi, match valido per ladi. Al Castellani si intrecciano la corsa salvezza, in cui sono impegnati gli azzurri padroni di casa, e la lotta per un posto nella prossima Champions League, splendido obiettivo degli ospiti felsinei. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 15 marzo, diretta tv su Dazn e Sky. Ecco allora di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Davide Nicola e Thiago Motta.– Zurkowski sta meglio e giocherà dal 1? nel 3-5-2 che come coppia offensiva vede Niang e Cambiaghi favoriti su Cerri e Cancellieri. Gyasi sulla fascia. Fazzini squalificato.– Ballottaggio serrato tra Orsolini e ...

