Primavera 2024 | giochi di trasparenze

(Di giovedì 14 marzo 2024) Punto focale delle passerelle, lesono tra le tendenze di maggior rilievo per questa. Un trend che sembra trovare la sua ragione d’essere nel layering anni Novanta, ma che trova le sue radici, come spesso accade, nel passato. Per comprendere pienamente l’estetica sheer bisogna infatti tornare indietro all’antico Egitto, dove il lino, così leggero da essere quasi trasparente, era da considerarsi talmente pregiato da essere indossato solo dal Faraone. Un altro esempio storico di abito velato è quello della «chemise à la reine» di Marie Antoinette, immortalata in un ritratto del 1783 da Elisabeth Vigée-Lebrun. Quello indossato dall’allora regina di Francia non era che un abito in cotone bianco, simile ai chitoni dell’antica Grecia, che offriva però uno straordinario contrasto alla rigidità dell’abbigliamento dell’epoca. Ironicamente ...