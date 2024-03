Prepariamoci per la guerra L' oroscopo di Branko | chi si deve mettere l' elmetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Le Stelle di"; ecco l'di oggi, giovedì 14 marzo. ARIETE Giornata creativa, piena di notizie, lettere, discussioni, incontri. Tutto avviene in maniera fluida, cordiali i confronti nel lavoro, atmosfera molto diversa da quella vissuta in certi giorni invernali. Ma non sono tanto cambiati gli altri (nell'ambiente professionale la situazione è tutt'altro che chiarita), siete voi che già sentite l'arrivo della primavera. Tutti i rapporti affettivi ricevono la luce di Marte, Luna in Toro invece è molto positiva per le finanze, casa. Saturno chiede: i beni sono davvero solo vostri? TORO Cielo astrale luminoso. Luna nel segno in aspetto con Giove (fortuna), Sole (autorità), Mercurio (viaggi e interessi lontani), Saturno (forza interiore di un gigante). Cosa aspettate? È il vostro momento. Se non oggi, se non quest'anno, quando? Concludete ...