Predappio | bimbo di 8 anni vestito da Balilla? Per i genitori finisce molto male

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gli Arditi d'Italia che organizzano i raduni lo avevano consigliato agli ormai folkloristici “nostalgici” in camicia nera: «Nessun saluto romano al centenario della Marcia su Roma che si tiene a, mettetevi piuttosto la mano sul cuore». E molti dei circa tremila partecipanti alla manifestazione di neofascisti hanno seguito l'ordine. Ma qualcun altro invece, nostalgia canaglia, no. Per quel gesto a mano tesa, o per aver gridato “presente” all'appello “Camerata Benito Mussolini”, o per aver indossato divise tipiche del disciolto partito fascista, presto 12 di loro compariranno in Tribunale a Forlì per le presunte violazioni della Legge Scelba del 1952 sull'apologia di fascismo; e per la violazione della Legge Mancino del 1993 contro l'incitamento dell'odio razziale. Tra i “fanatici del Ventennio” in odore di processo, gli stessi che quel 30 ottobre 2022 erano ...