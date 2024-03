Porto-Vizela sabato 16 marzo 2024 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I Dragoni devono reagire all’eliminazione europea

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilè caduto come un gigante ma alla fine si è dovuto arrendere: nel ritorno degli ottavi di Champions League, a Londra contro un colosso europeo come l’Arsenal. è riuscito a prolungare la contesa fino ai tiri dal dischetto ma Diogo Costa stavolta non è stato protagonista. Il suo collega Raya ha portato i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Benfica è tornato dove voleva, cioè in testa alla classifica: domenica ha travolto 3-0 il Gil Vicente e ha superato lo Sporting, non perchè i Leoni abbiano commesso un passo falso ma perchè la ... (infobetting)

Il Porto è caduto come un gigante ma alla fine si è dovuto arrendere: nel ritorno degli ottavi di Champions League, a Londra contro un colosso europeo come l’Arsenal. è riuscito a prolungare la ... (infobetting)

Antevisão FC Porto-Vizela: Dragão tenta mostrar a cara certa e manter pressão sobre os rivais no rescaldo do adeus à Europa

O FC Porto recebe o Vizela, penúltimo da tabela, a partir das 20h30 deste sábado, em encontro da 26.ª jornada. Depois da amarga derrota com o Arsenal para ...desporto.sapo.pt

Vizela tem a receita para vencer Dragão no seu santuário: fazer "um jogo como deus manda" para "criar incómodo ao FC Porto": O Vizela, em 17.º lugar, com 21 pontos, desloca-se no sábado, às 20:30, ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, terceiro, com ...desporto.sapo.pt

O onze do FC Porto para a receção ao Vizela: O FC Porto recebe o Vizela, às 20h30, em jogo da 26.ª jornada da Liga Betclic. Consulte as escolhas de Sérgio Conceição para este encontro.record.pt