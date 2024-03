Portieri fantacalcio 29ª giornata | indice di schierabilità | certezze Di Gregorio e Svilar

CHAMPIONS - Atletico Madrid, Koke: "Depay ha cambiato la partita e abbiamo uno dei migliori Portieri al mondo": Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Movistar+, dopo la vittoria contro l'Inter in Champions League: "L'entrata di Depay ha cambiato la partita e poi abbiamo ...napolimagazine

Consigli fantacalcio, i 10 migliori Portieri per la 29ª giornata: Szczesny per tornare al bonus imbattibilità, Maignan meglio di Sommer: ecco i Portieri consigliati per la 29ª giornata al fantacalcio. Dopo avervi svelato le 5 scommesse non banali per questa giornata ...calcioinpillole

Consigli fantacalcio, i migliori difensori per la 29ª giornata: Dopo aver analizzato le 5 scommesse di giornata e i Portieri, scopriamo i migliori difensori da mettere in campo al fantacalcio. Consigli fantacalcio, i 10 migliori difensori per la 29ª giornata Nei ...calcioinpillole