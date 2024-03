(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – "La nostra amministrazione si occupa diualità, di logistica e di intermodalità. All'interno di questo settore c'è ampio spazio per lache rappresenta un’altra colonnaante di Alis. La nostra presenza qui è finalizzata anche a presentare l'imanza della nostra progettualità su temi quali economia circolare,, transizione al verde". Ad

Il segretario generale dell’Autorità di Sistema Port uale del Mare di Sicilia Occidentale (AdSP) alla terza giornata di LetExpo2024: “Guardiamo a Port i a zero emissioni”. "La nostra amministrazione ... (sbircialanotizia)

Porti, Lupi (AdSP): "Progetto Smart Port per sostenibilità e innovazione": Lupi ha preso parte a due panel per raccontare l’esperienza del partenariato pubblico-privato attivato per il progetto “Smart Port” nei Porti della Sicilia occidentale: “Il progetto prevede, nell'arco ...adnkronos

Donatella Finocchiaro porta il capolavoro di Verga nei teatri di Porto Sant’Elpidio e Jesi: Il capolavoro di Giovanni Verga, “La Lupa”, sarà portato in scena da Donatella Finocchiaro. L’attrice siciliana, che qui cura anche la regia, insieme ad altri ...corriereadriatico