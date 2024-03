Porrettana, governo in campo per il raddoppio: Il viceministro Bignami incontra l’ad di Rfi: "Al via uno studio per potenziare il tratto compreso tra Casalecchio e Sasso Marconi" ...ilrestodelcarlino

Treni Porrettana, avanza il raddoppio del tratto Casalecchio-Sasso Marconi: Si punta così al miglioramento della gestione delle situazioni di emergenza, con riduzione le soppressioni dei treni ...bolognatoday

Porrettana ancora in tilt. Corsini: "La Regione non è responsabile": Ritardi e cancellazioni per un passaggio a livello guasto a Casalecchio. Il tutto mentre si accende il dibattito politico in viale Aldo Moro.ilrestodelcarlino