Ponte sullo Stretto di Messina | mancano i test e per vento e terremoti aggiornati

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nonostante il parere positivo dato al progetto, il comitato scientifico esterno scelto per valutare la fattibilità deldiha anche segnalato 68 «mancanze». Ci sono rilievi sostanziali,per

"Mancano le prove sismiche e per il vento" . Il Ponte sullo Stretto è ancora su "carta", ma l'opera titanica che il governo Meloni intende tramutare in realtà continua a generare polemiche e dubbi . ... (today)

Il comitato scientifico ha dato il via libera al piano ma ha anche segnalato ben 68 critici tà, che vanno dalla mancanza di test per la resistenza ai terremoti fino a quelli del vento (wired)

"Il comitato scientifico è un organo autonomo e indipendente istituito per legge, composto da nove esperti nominati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Regione Calabria ... (gazzettadelsud)

Tagadà, Senaldi smonta i teoremi: "A chi dà fastidio il Ponte di Salvini": Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo a un’interrogazione sul Ponte sullo Stretto di Messina ...iltempo

68 criticità che mettono in dubbio il Ponte sullo Stretto di Messina: Nonostante il parere positivo dato al progetto, il comitato scientifico esterno scelto per valutare la fattibilità del Ponte sullo Stretto di Messina ha anche segnalato 68 «mancanze». Ci sono rilievi ...vanityfair