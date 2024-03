Ponte sullo Stretto di Messina | le 68 criticità del progetto di Salvini | «Mancano i test per vento e terremoti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il comitato scientifico esterno scelto per valutare la fattibilità deldiha dato parere positivo all’opera. Ma nelle 51 pagine della sua relazione ha anche segnalato 68 «mancanze» oneldefinitivo di Eurolink. E quindi, dopo l’inchiesta della procura di Roma che punta sulle firme arrivate in 24 ore e sui documenti mancanti, scoppia un’altra polemica sull’infrastruttura voluta dal ministro Matteo. Il comitato chiede di seguire le sue osservazioni e raccomandazioni nelesecutivo. E i rilievi sono sostanziali. Riguardano l’assenza di esami adeguati sulla tenuta, il materiale da utilizzare, i pericoli in caso di terremoto. E così rischiano di allungarsi i tempi per l’apertura dei cantieri. ...