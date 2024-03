Ponte sullo Stretto di Messina | ecco le Relazioni del Progettista e del Comitato scientifico

"Il comitato scientifico è un organo autonomo e indipendente istituito per legge, composto da nove esperti nominati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Regione Calabria ... (gazzettadelsud)

Nonostante il parere positivo dato al progetto, il comitato scientifico esterno scelto per valutare la fattibilità del Ponte sullo Stretto di Messina ha anche segnalato 68 «mancanze». Ci sono rilievi ... (vanityfair)

di Stefano Lenzi* Ma come è mai possibile che un governo si imbarchi nella già più che ardita impresa, dal punto di vista ingegneristico, di voler realizzare il Ponte ad unica campata più lungo al ... (ilfattoquotidiano)

Pontedilegno-Tonale, a Pasqua musica e tanta neve!: a Ponte di Legno. La rinuncia a qualche ora di sonno in più verrà ampiamente ripagata dal panorama suggestivo, ideale preludio alle discese sulle piste immacolate e scrupolosamente messe a punto. Qui ...dovesciare

Ponte sullo Stretto, come può il governo costruirlo senza un’idea precisa su venti e terremoti: Scrive WWF: "Ancora oggi, dopo 50 anni di studi di fattibilità e di progetti, mancano le informazioni basilari per assicurare che il Ponte resti in piedi" ...ilfattoquotidiano

MULAZZANO Venerdì sarà posata la passerella ciclopedonale sulla Muzza: Insieme ai nostri 803 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o ges ...ilcittadino