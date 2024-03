Ponte sullo Stretto | come può il governo costruirlo senza un’idea precisa su venti e terremoti?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) di Stefano Lenzi* Maè mai possibile che unsi imbarchi nella già più che ardita impresa, dal punto di vista ingegneristico, di voler realizzare ilad unica campata più lungo al mondo (3,3 km di lunghezza, più del doppio delYuvaz Sultan Selim, nel Bosforo di 1,4 km),nemmeno averedi cosa significhinellodi Messina, una delle aree a maggiore rischio sismico e più ventose del Mediterraneo? Perché ancora oggi, dopo 50 anni di studi di fattibilità e di progetti, mancano le informazioni basilari per assicurare che il, a doppio impalcato (stradale e ferroviario) resti in piedi e che le persone possano transitarvi in sicurezza? Eppure, è proprio così. ...