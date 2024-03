Ponte Stretto | Germanà Lega | ‘da Comitato scientifico ok a progetto | da Bonelli balle’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – ?Il, dopo aver analizzato ciascuna disciplina contenuta nella Relazione del progettista, ha dato parere favorevole aldelsullo, ecosa fa? Non perde occasione per dire balle e fare figuracce. Le osservazioni degli esperti, come spiegato dagli stessi, ?riguardano aspetti da approfondire in sede di progettazione esecutiva,ti all’evoluzione delle conoscenze tecniche e dei materiali e all’evoluzione normativa in tutti gli ambiti di interesse”. Così in una nota il senatore messinese Nino, vicepresidente del Gruppoe segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.“Vorrei, inoltre, precisare che, quando ilè ...