Pomigliano | ustionato sul 70% del corpo rischia la vita per auto incendiata

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) . 38enne ai domiciliari evade e finisce in ospedale, in fin di. In casa armi e droga. Due persone denunciate, una arrestata I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti questa notte in via Nilde Iotti, nel comune diD’Arco, per un’in fiamme. Si tratta di un’utilitaria risultata provento di rapina commessa il 10 marzo scorso ad Afragola. Dopo pochi istanti i militari hanno saputo che un equipaggio del 118 era intervenuto nell’abitazione del 38enne S. E., ristretto ai domiciliari. Sulgravi ustioni che gli sono costate il trasporto immediato in ospedale, in codice rosso. L’uomo è in pericolo di, in terapia intensiva perchésul 70% del. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo era ...