Politiche disumane | colpa del governo | strage in mare | lo sciacallaggio della sinistra

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Ennesimadi innocenti nel Mediterraneo": il capogruppo dell'Alleanza Verdi enonché presidente del gruppo Misto del Senato, Peppe De Cristofaro, ha commentato così la morte di almeno 60 persone nel Mediterraneo. A riferire di questai 25 migranti soccorsi ieri al largoLibia da Ocean Viking di Sos Mediterranee. "Altri morti in, tra cui cinque bambini. Un orrore infinito. È assurdo che nessuno abbia raccolto le segnalazioni di aiuto lanciate nei giorni scorsi dal gommone in difficoltà", ha proseguito De Cristofaro. Che poi non ha perso occasione per puntare il dito contro il: "Perdelleguerra alle navi umanitarie del duo Meloni-Piantedosi ci ...