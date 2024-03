Pokèmon Scarlatto e Violetto | Codici da riscattare | quali sono e dove inserirli

(Di giovedì 14 marzo 2024) Se giocate a, sarete lieti di sapere chedisponibili nuovidaper ottenere ricompense gratuite che vi torneranno molto utili nel corso dell’avventura e negli scontri con allenatori e, a seguire i dettagli. ComeperPrima di tuttote recarvi nelle impostazioni del gioco, quindi premere X sul Joy-Con ed aprire il Pokèportale, da qui cliccare su Dono segreto, dalla suddetta schermata potete inserire ipromozionali per ottenere ricompense GRATIS. Il primo codice è Y0AS0B1B1R1B1R1, grazie ad esso riceverete il Pawmot di livello ...

