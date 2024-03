Poi vai a vedere e il parere è positivo | Capezzone | la colossale figuraccia di Repubblica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quattro macro-temi in "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Si parte con il primo pezzo di riforma fiscale, sottolinea Daniele. "Non ancora un intervento sulle aliquote, quello c'è stato nei mesi passati solo per la fascia più bassa. Oggi il viceministro Leo ipotizza un intervento minimo per la fascia intermedia, fino a 50mila. Leo ipotizza di alzarla a 55mila. Intervento più robusto sulla riscossione, allungando la possibilità di rateizzazione fino a 120 rate. Reazioni furenti dal Fatto quotidiano, Stampa,e Avvenire". Secondo tema, la Lega: abolizione dei ballottaggi e terzo mandato. "spara in prima e a pagina 2 a palle incatenate sul Ponte sullo Stretto. Poi vai ae ildegli esperti è...", ...