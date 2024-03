Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo il successo della prima edizione, domenica 17 marzo torna ad Arezzo la "Corsa dell’Acqua", organizzata da Nuove Acque con il patrocinio di Coni, Provincia di Arezzo e Comune di Arezzo. L’evento podistico prevede una corsa su strada di 14 km e una passeggiata non competitiva di circa 6 km sul Sentiero della Bonifica. Il percorso punta a far conoscere ai partecipanti il percorso dell’acqua nel capoluogo, partendo dal vecchio impianto di potabilizzazione di Buon Riposo, raggiungendo l’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo e passando, prima dell’arrivo, dall’impianto di depurazione di Casolino dove vengono trattate le acque reflue prima di essere restituite all’ambiente. La partenza è prevista per le ore 9.30 proprio da Buon Riposo, mentre l’arrivo sarà nei pressi della Sede di Nuove Acque in via E. Rossi, a sua volta punto di partenza per la passeggiata non competitiva che ...