Pochi giorni ancora per richiedere il Bonus per Genitori Separati

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il governo italiano ha introdotto una misura di sostegno finanziario denominata “perin Stato di Bisogno”, finalizzata ad assistere queiche, a seguito della crisi economica scaturita dall’emergenza epidemiologica COVID-19, si trovano in difficoltà economiche e non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento per i figli. Requisiti e Modalità di Accesso. Per ...

Un altro incidente sul lavoro. Un Operaio di 38 anni, G. C., è morto in un'azienda di lavorazione di materie plastiche, la Jindal, nella zona industriale di Brindisi. secondo una prima... (leggo)

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia e un altro Operaio morto. Stavolta succede nella zona industriale di Brindisi. G. C., queste le iniziali della vittima, lavoratore di 38 anni, è deceduto in ... (thesocialpost)

RaiNews24 RaiNews24 torna a far discutere. Dopo le ultime polemiche che hanno interessato il Direttore della testata, Paolo Petrecca, ieri è andata in onda una clamorosa gaffe durante la rubrica ... (davidemaggio)

Ladri in casa sua per la seconda volta, sui social la rassegnazione del sindaco di Vinci: Sono tornati sul luogo del delitto, ad essere svaligiata per due volte nel giro di Pochi giorni è stata l'abitazione del sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, che si è sfogato sui social.virgilio

L’omaggio di Michele Calocero al venerdì santo di Burgio, una mostra al museo delle Marionette: L’iniziativa è promossa dal Museo, diretto da Rosario Perricone, e dal Comitato della Settimana Santa di Burgio, il cui governatore ...blogsicilia

OPPO Pad Neo: un ottimo compromesso a questo prezzo! La recensione: Sono presenti Pochi accessori ormai come è consuetudine per tutti i prodotti ... colore per regolare dinamicamente la temperatura del colore dello schermo durante il giorno e la notte, allineandosi al ...hwupgrade