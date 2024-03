Pochi giorni ancora per richiedere il Bonus per Genitori Separati

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il governo italiano ha introdotto una misura di sostegno finanziario denominata “perin Stato di Bisogno”, finalizzata ad assistere queiche, a seguito della crisi economica scaturita dall’emergenza epidemiologica COVID-19, si trovano in difficoltà economiche e non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento per i figli. Requisiti e Modalità di Accesso. Per ...

first appeared on MoltoUomo.it.