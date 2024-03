Pnrr | rivolta contro i tagli A rimetterci è sempre la sanità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 marzo 2024)e solo. Ogni volta che il governo ritocca il, asono le risorse da investire per i cittadini. L’ultimo caso riguarda la, come denunciato dalle Regioni, che “hanno protestatoilo di 1,2 miliardi dal Fondo complementare del”, sottolinea il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Soldi “destinati soprattutto a opere per la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere. Tutto mentre sono stati messi a terra solo il 3,7% dei fondi per la salute e le sforbiciate colpiscono oltre 500 strutture tra case e ospedali di comunità e oltre 800 posti in terapia intensiva”.e solo. Ogni volta che il governo ritocca il, a ...