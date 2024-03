Pnrr | il piano per la riqualificazione dei disoccupati senza regole su rendicontazione e risultati Regioni e governo a caccia di scorciatoie per non perdere i fondi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sul rilancio dell’occupazione finanziato dalnazionale di ripresa e resilienza () il tempo stringe e siamo ancora in alto mare. Così ci si concentra sulle. Il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) è ormai a metà percorso, “ma ancora mancanochiare sullae il controllo dei”, hanno ammesso lenell’incontro dell’11 marzo con il ministero del Lavoro. Rischiamo dieuropei, ma soprattutto l’occasione di migliorare un sistema nazionale che non riesce nemmeno a spendere quelli a disposizione. “L’Italia non ha speso che il 60% del Fondo sociale europeo”, ha riferito il ministero, mentre il programma per l’inserimento dei giovani nel mercato del ...