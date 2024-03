PlayStation e Call of Duty | Jim Ryan è “entusiasta” dell’accordo raggiunto con Microsoft

(Di giovedì 14 marzo 2024) Jim, l’ex CEO di Sony Interactive Entertainment, ha affermato di essere addirittura “nei mesi scorsi conper quanto riguarda l’arrivo diofsu console, per 10 anni, anche dopo il completamento dell’acquisizione di Activision Blizzard. L’ormai ex dirigente della divisione Entertainment del colosso giapponese ha preso parte ad una nuova intervista con CNBC, cogliendo l’occasione per soffermarsi sul futuro died in particolar modo sull’accordo di 10 anni perofcon la corporazione di Redmond. Il giornalista di CNB ha chiesto a Jimper quale motivo Sony si è opposta ...

Come accade spesso, anche la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone 2 ha il suo Bundle esclusivo, riservato a tutti gli abbonati PlayStation Plus , scopriamo insieme cosa ... (gamerbrain)

Sony è "molto soddisfatta" dell'accordo decennale con Microsoft e Activision, dice Jim Ryan

Lo scorso anno, a luglio, Microsoft e Sony raggiungevano un accordo per il mantenimento di Call of Duty su PlayStation, dopo circa un anno e mezzo di tira e molla, frecciatine e processi in tribunale ...it.ign

Call of Duty: Sony è 'entusiasta' dell'accordo di 10 anni con Activision, dice Jim Ryan: Sappiamo che Microsoft ha offerto a Sony un contratto secondo il quale avrebbero continuato ad ospitare il brand di Call of Duty per altri dieci ... il franchise rimanga disponibile sulle piattaforme ...everyeye

