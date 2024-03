Pistoia | i Lions Club organizzano la ‘cena della legalità’

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 - Si svolgerà a, il prossimo mercoledì 20 marzo alle ore 20, un appuntamento per celebrare i servizi umanitari del concetto- idi tutto il mondo che hanno cambiato le vite delle persone tramite servizi umanitari - ponendo come obiettivo quello di ribadire la volontà di uno straordinario impegno civile da parte del mondo dell’associazionismo. Il, presieduto dall’avvocato Rudi Caldesi, ilAbetone-Montagna Pistoiese, presieduto dal dottor Paolo Andreotti ed iZona “F” distretto 108 LA presieduti dalla dottoressa Mariella Talini sono presenti, nell’annoloro presidenza, al ...

LBA - Pistoia Basket: aumento capitale deliberato, arriva Rowan: Ieri si è tenuta un’assemblea straordinaria dei soci del Pistoia Basket 2000, in occasione della quale è stato deliberato l’aumento di capitale a circa un milione e 400 ...pianetabasket

LBA - Pistoia, arrivano gli USA: la cordata è guidata da Ron Rowan: Nella giornata di ieri l'Estra Pistoia ha confermato le voci in merito a un possibile ingresso di nuovi investitori stranieri. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la ...pianetabasket

Jeong Taekwondo, quattro medaglie alla Lions Cup disputata in Veneto: Due medaglie d’oro e due di bronzo per gli atleti della Jeong Taekwondo, che ha preso parte nel weekend alla Lions Cup di Jesolo Ancora un weekend positivo per la Jeong Taekwondo, che nel fine settima ...pistoiasport