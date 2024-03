Pista da Bob di Cortina | perché non deve essere costruita

“Serenissimo Zaia signore degli spritz e zar del prosecco… ”, inizia così la letterina dedicata da Luciana Littizzetto alle olimpiadi invernali del 2026: “Attento che stai per fare una boiata, non ... (ilfattoquotidiano)

“Mi dispiace per i larici buttati giù a Cortina per fare la pista da bob, ma le facciamo o no queste Olimpiadi? Se le facciamo, non dobbiamo renderci ridicoli. Io le avrei fatte anche a Roma, ma la ... (ilfattoquotidiano)