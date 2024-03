Piccolotti | attacco scomposto a Mediaset | Come | un incredibile orrore grammaticale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) "hai vecchi tempi".inizio di ragionamento, per Elisabetta, non poteva andare peggio. E su X, l'ex Twitter, anche Giovanni Sallusti fa notare l'strafalcione della deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, nonché moglie di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana. Sempre molto presente in tv, ospite quasi fissa di DiMartedì su La7, dove non di rado battibecca con Italo Bocchino, Mauro Mazza, Massimo Magliaro e altri esponenti del pensiero di centrodestra (talvolta arrivando anche alla rissa tout court) lamovimenta anche i social con i suoi attacchi al fulmicotone. In cui, purtroppo per lei, la forma lascia a desiderare quasi quanto la sostanza. "hai vecchi tempi - scrive con drammatico strafalcione ...