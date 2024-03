Piccoli studenti avellinesi in trasferta in Polonia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa “Scuola Santa Chiara d’Assisi”, scuola Paritaria per Nido Infanzia e Primaria, sita in Avellino, partecipa con forte coinvolgimento, ormai da qualche anno, alle mobilità proposte dai Progetti Erasmus. Le uscite, organizzate dalla Scuola Maria Ausiliatrice di Roma in collaborazione con la Fidae, sono rivolte a docenti e gruppi classe e mirano ad un arricchimento e ad una crescita culturale. Quest’anno hanno partecipato al progetto otto alunni della classe quarta, accompagnati dalla Coordinatrice delle attività didattiche, suor Maria Antonietta Mucci, e dalla docente di madrelingua inglese Rosanna Sarno. Il 29 febbraio è iniziato il loro viaggio con direzione. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con altri coetanei, di conoscere nuovi posti e nuove realtà, incontrando una nuova cultura. Hanno avuto la possibilità ...