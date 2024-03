Piccoli comuni | nuove opportunità | fondi per la messa in sicurezza delle strade

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nuovaper ifino a 5.000 abitanti da parte del ministeroInfrastrutture e dei Trasporti, guidato dal ministro Matteo Salvini. È stato infatti pubblicato sul sito internet del Ministero un avviso pubblico dove sono esplicitate le modalità di accesso al ‘Fondo investimenti stradali nei’ per il finanziamento di interventi diine manutenzione dicomunali fino a 150.000 euro. Le amministrazioni comunali potranno quindi presentare la propria istanza attraverso la piattaforma dedicata (.mit.gov.it) a partire dalle ore 12.00 di oggi 14 marzo 2024 fino alla stessa ora del 29 marzo 2024. L'articolo ...

Tempo di lettura: 2 minuti“L’attenzione del Mit sulla sicurezza stradale è massima, come dimostra il decreto sul Fondo Investimenti stradali nei Piccoli Comuni appena pubblicato. Vengono stanziati ... (anteprima24)

Lotta allo spopolamento, aiuti a chi fa impresa nei Piccoli comuni: L'Agenzia sarda delle Entrate, per conto della Regione, intende incentivare e sostenere le iniziative con il riconoscimento di un'agevolazione “a sportello” da fruire secondo il regime de minimis ...lanuovasardegna

La Convenzione dei diritti nel Mediterraneo compie due anni, a Sassari un evento dedicato a pace, mobilità e futuro: Un focus particolare sarà dedicato alle cosiddette isole minori. Prenderanno la parola Giannina Usai ... e i rappresentanti dei comuni di La Maddalena, Sant’Antioco, Carloforte e Porto Torres.sassarinotizie

comunità energetiche rinnovabili: l'Italia apripista per le CER in Europa: Si è tenuto a Roma, nella sala stampa di Palazzo Montecitorio, l’incontro in tema di comunità Energetiche organizzato da ...iltempo