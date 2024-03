Peterborough resta a caccia della promozione automatica vincendo su Stevenage

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione:ha continuato la sua carica nella contesa per laLeague One battendo gli spareggi inseguendo3-1. Il rigore di Harrison Burrows, lo straordinario primo gol in campionato del 19enne Jadel Katongo e il gol decisivo di Kwame Poku hanno fruttato il quinto successo consecutivo in campionato.sarebbe stato probabilmente deluso di essere ancora alla pari nell’intervallo dopo essere stato la squadra dominante nel primo tempo, quindi la sfida spericolata di Luther James-Wildin su Ephron Mason-Clark regalando ai padroni di casa un rigore al 44? – trasformato con freddezza da Burrows – farà sono stati un duro colpo per l’ex capo Posh Steve Evans. Anchedi ...