Pestato denuncia | Così solo in Libia

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Vogliore. Mi hanno picchiato senza motivo, io non ho fatto nulla". Lo ha detto il 23enne guineano arrestato a Modena e filmato mentre un carabiniere lo spinge e prende a pugni per farlo entrare nell'auto di pattuglia. "Stavo aspettando l'autobus -dice- i carabinieri mi hanno chiesto i documenti e io non li avevo. Ho spiegato che potevo chiamare un amico per portarmeli. Ma loro volevano buttarmi in macchina. Io lavoro,non ho mai fatto nulla di male.inmi hanno trattato".

Un fascicolo di inchiesta per lesioni è stato aperto dalla Procura di Venezia in seguito alla denuncia di un Detenuto che ha raccontato di essere stato picchiato pesantemente da alcuni agenti del ... (quotidiano)

Il ragazzo Pestato dai carabinieri a Modena: “Solo in Libia mi hanno trattato così”: Parla il cuoco 25enne che ieri ha subito pugni e spintoni da un carabiniere che cercava di arrestarlo: «Mi hanno picchiato anche in caserma, ma io non ho ...ilsecoloxix

