Perugia | Vazquez vuol ripartire da Gubbio Il gol dell’ex all’andata | poi lungo calvario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Da quella partita con il, nel girone di andata, per Federicoè iniziato il. L’attaccante realizzò il gol da tre punti contro la sua ex squadra. Da quel giorno solo tante settimane di stop, quattordici gare saltate per un brutto infortunio e, un girone di dopo, proprio apotrebbela stagione dell’attaccante biancorosso. Non sarà una partita come le altre per Federico, a volte si abusa col titolo di grande ex, qui invece parliamo di un giocatore che ancora oggi vive anonostante la sua vita sportiva sia, da questa estate, a. Nelle gara con l’Entella, l’attaccante ha ritrovato confidenza con il campo, quarantacinque minuti in una partita che però aveva molto poco da raccontare. Contro ...