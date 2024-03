Perseguita l’ex moglie e la figlia | che se lo ritrovano al parco | arrestato

Gianni Sperti con la sorella Cinzia a Verissimo raccontano un periodo complicato vissuto in famiglia. Cinzia Sperti è stata vittima di violenze dal suo ex, padre delle sue figlie, e dopo la denuncia ... (fanpage)

Marsilio, risultato L'Aquila riempie d'orgoglio l'intera regione: "Questo risultato di straordinaria importanza, nel quale abbiamo sempre creduto fermamente, riempie d'orgoglio l'intera Regione e consolida ulteriormente il nostro capoluogo come un fulcro culturale ...ansa

Agritech, tecnologie avanzate e nutrizione: avviso pubblico rivolto a Start Up, PMI e spin off Universitari, messi a disposizione 40 milioni di euro: Agritech, tecnologie avanzate e nutrizione: gli ambiti di riferimento della seconda call to action pubblicata dalla Fondazione ENEA Tech e Biomedical. La Fondazione apre ai progetti di Start Up, ...ilmessaggero

Egitto: le autorità concedono l’amnistia a molti membri dello Stato Islamico nel Sinai del Nord: il sospetto di accordi opachi: Le prove raccolte dalle due organizzazioni e le dichiarazioni pubbliche dei funzionari governativi suggeriscono che l'amnistia ad alcuni membri del ... da parte del governo sul fatto se intenda o meno ...repubblica