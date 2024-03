Perla Vatiero vuole lasciare il Grande Fratello? La richiesta spiazza i gieffini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 14 marzo 2024)pensa diil? La rivelazione della gieffina hato i compagni Nonostante l’avventura dialnon sia cominciata dall’inizio, la gieffina campana inizia ad accusare un po’ di stanchezza. Il tempo alle spalle per la fidanzata di Mirko Brunetti è infatti molto e ancheinizia a sentire nostalgia degli affetti e soprattutto di Mirko, con il quale dovrà ancora fare dei discorsi e delle valutazioni nelle prossime settimane. E la voglia di tornare a Casa è tanta per, che ha avanzato una curiosaai suoi compagni di gioco, chiedendo di essere messa in nomination, nel caso dovessero ...