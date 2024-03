Perché non funziona NoiPA oggi 14 marzo e non si vede il cedolino

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024)giovedì 14none, come naturale conseguenza, soprattutto i cedolini di stipendi e pensioni dei dipendenti della scuola (e più in generale del settore pubblico) non possono essere consultati. Prima di pensare ad un down della piattaforma, bisogna subito precisare che siamo al cospetto piuttosto di una manutenzione straordinaria e urgente dei sistemi, dunque programmata. Il teamha chiarito direttamente i motivi dietro i malmenti odierni. in una nota ufficiale di ieri 13ha parlato di manutenzione straordinaria in corso. Tale fase è fondamentale per consentire l’accesso agli operatori per gli interventi sulle posizioni di stipendio dei singoli utenti. Il tutto è stato pensato in vista delle prossime emissioni dei cedolini. ...