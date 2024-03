Perché la Cina non crescerà Report Atlantic Council

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il Congresso nazionale del popolo cinese può illudere quanto vuole le imprese e le famiglie. Ma non i mercati. A pochi giorni dalla conclusione dell’appuntamento politico più importante dell’anno, contrassegnato da una nuova crisi del debito nelle lontane province del Dragone, l’ultimo vero partito comunista rimasto sulla faccia della Terra ha fissato l’obiettivo di crescita per il 2024: +5%, come per il 2023. Peccato che oltre ai mercati, che stanno dando prova di sfiducia verso Pechino, anche molti economisti e think tank non credano più di tanto alle promesse del governo. L’, per esempio, mette in dubbio la reale capacità delladi mettere in pratica i propri propositi. Spiegando come il “governo ha annunciato obiettivi economici per il prossimo anno e ha esposto il suo ambizioso obiettivo di industrializzazione. ...