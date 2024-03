(Di giovedì 14 marzo 2024) L'"intermediario"ha il potenziale per riscrivere, in un senso o nell'altro, itra le due superpotenze del pianeta. Tutto o quasi dipenderà da chi, tra Usa e, chi riuscirà ad attrarre prima il Paese latinoamericano alla propria sfera di influenza. Con investimenti, progetti e accordi milionari. InsideOver.

I promotori, 217 organizzazioni della società civile messicana, la chiamano la “Marcha por Nuestra Democracia”, ma per tutti è solo la “Marea rosa ”, dai colori – bianco e rosa – ch... Contenuto a ... (ilfoglio)

Perché il Messico è la nuova variabile nei rapporti tra Usa e Cina: The post Perché il Messico è la nuova variabile nei rapporti tra Usa e Cina appeared first on ...

SpaceX Starship: live streaming del terzo test (update): ...è arrivata all'ultimo minuto perché SpaceX ha cambiato il piano di volo rispetto ai primi due tentativi. Il primo stadio (Super Heavy/Booster 10) cadrà nell'Oceano Atlantico (Golfo del Messico), come ...