Per limitare o bloccare l’uso del telefono ai figli

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arriva presto il momento in cui uno oa vuole usare lo smartphone, perchè gli amici già lo hanno, perchè dalle scuole medie diventa già indispensabile. Impedirlo è difficile ed anche sconveniente dal punto di vista sociale. Invece, per lasciare liberi idi usare lo smartphone senza esporli troppo ai rischi di dipendenza e di sicurezza, è possibile usare impostazioni e app perdelbloccarne l'uso dopo un certo periodo di tempo ed impedire alcune applicazioni, così da non dover stare sempre a controllare in modo invadente. LEGGI ANCHE -> Comealcuni siti sul PC 1) Bloccosu Android Sui dispositivi Android il sistema di controllo parentale è integrato in varie forme e con varie app in ...