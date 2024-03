Per i siciliani tornare a casa durante le feste è sempre più difficile

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Trovate la differenza. Pasqua 2023: prezzi medi dei biglietti per volare da Torino, Milano, Bologna verso la Sicilia: dai duecentocinquanta o trecento euro in su. Pasqua 2024: prezzi medi dei biglietti per volare da Torino, Milano, o Bologna verso la Sicilia: dai duecentocinquanta o trecento in su. Nessuna differenza, certo. Ma in questi dodici mesi, da una Pasqua all’altra, sul fronte “caro voli” in Sicilia è successo di tutto. Ed è stato, come ampiamente previsto, inutile. Costa caro volare da e per la Sicilia a Pasqua, a Natale, in piena estate. Costa caro, ed è la dura legge del mercato, e dell’algoritmo. Se la domanda sale, sale il prezzo. Se c’è poca richiesta, parti anche a 19,90 euro ma con solo bagaglio a mano, e piccolo. Solo che questa nuova ondata di biglietti alle stelle sa di beffe, soprattutto per il governatore della Sicilia, Renato Schifani, che su questo fronte si è ...