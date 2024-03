Per Creature chic e ribelli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ha vinto l’Oscar, tra gli altri, per i migliori costumi alla 96esima edizione degli Academy Awards. Povere! di Yorgos Lanthimos è indubbiamente il film del momento, virale anche in fatto di outfit. Come vestirsi a marzo 2024: cinque look primaverili da provare X Leggi anche › Bella Baxter regala il secondo Oscar a Emma ...