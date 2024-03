Pd | sfregio alla polizia | si scatena il caos in Aula

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) La lotta al fascismo non porta votisinistra e allora sotto con la strategia della tensione che il governo di centrodestra - anzi di “destra” - starebbe fomentando attraverso le forze dell'ordine con «atteggiamenti robusti» e con un approccio alle manifestazioni «che è cambiato perché ci sono indicazioni politiche in questa direzione». Parola di Onorio Rosati, il consigliere regionale di Verdi e Sinistra italiana presente- con due consiglieri comunali di sinistra -manifestazione che ha poi portato ai disordini di via Padova. E parola di quasi tutta l'opposizione in Consiglio regionale. Riavvolgiamo il nastro. La Lega ha presentato al Pirellone una mozione di solidarietà alle forze dell'ordine. Primo firmatario Davide Caparini. Il documento prende le mosse dtentata aggressione avvenuta in via Padova dovela Lega aveva ...