Pd | il partito della Schlein processa i suoi elettori perché votano i maschi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Allarmi, siam sessisti! Chissà cosa direbbero Sibilla Aleramo, Elsa Morante, Alba de Cespedes, Amalia Guglielminetti, Ada Negri e tutte le altre valchirie storiche del nostro femminismo sui rigurgiti patriarcali di cui, nel silenzio dell'urna, il Pd s'è bellamente macchiato. Non sono passate 48 ore dalla schiacciante sconfitta in Abruzzo, dalla trasformazione del campo largo in campo santo, che daldemocratico, parte l'ennesimo seppuku, il suicidio rituale di solide tradizioni democratiche. Nel coro dolorososconfitta si erge infatti la vocesenatrice Pd Valeria Valente la quale, intervenendo all'assemblea del gruppo, dichiara: «In Abruzzo il nostro campo largo ha ottenuto un buon risultato e il Pd ha raddoppiato il consenso rispetto alle precedenti regionali, superando il 20 per cento. È un risultato di cui ...